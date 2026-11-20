Протест с искане за повече подкрепа за хората с увреждания, майките и семействата с деца ще се проведе пред Народното събрание. Организатори са сдружение „Достойнство 2023“ и инициативата „Родители за достойно майчинство“.

Едно от основните искания е обезщетението за майките през втората година да се увеличи до 70% от брутния им осигурителен доход, а ако се върнат на работа – да получават пълния размер на обезщетението.

Организаторите искат още реформа в ТЕЛК, ежегодно увеличение на помощите за деца с увреждания и на детските надбавки. Настояват и да отпадне задължението родителите да пазят касови бележки, за да ползват данъчни облекчения за извънкласни занимания на децата.