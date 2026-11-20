Снимка: БГНЕС
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Парламентът гласува своите представители в новия Висш съдебен съвет. 21 кандидати ще се борят за 11-те места от парламентарната квота. Най-много - 11 номинации, имат управляващите от "Прогресивна България", следвани от "Продължаваме Промяната" със 7, "Демократична България" - трима и "Възраждане", които са издигнали само един човек.
Депутатите трябва да посочат шестима души, които да влязат в новата Съдийска колегия, и петима, които да запълнят Прокурорската. За да бъде избран всеки един от кандидатите, той трябва да получи 160 гласа от народните представители.
Прокурорите и съдиите вече излъчиха своите представители от професионалната си квота. Предстои това да направят и следователите.
Редактор: Ралица Атанасова