Европа изостава в технологичната надпревара, изправена е пред демографски и икономически проблеми и все по-трудно отстоява позициите си в променящия се световен ред.Това дискутираха в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS журналистът Стояна Георгиева и анализаторът Кристиян Шкварек.

Според Георгиева Европа действително е изправена пред сериозни предизвикателства, но те трябва да бъдат разглеждани поотделно, а не през общи и крайни оценки. Тя посочи, че бившият председател на Европейската централна банка Марио Драги предупреди в свой задълбочен доклад за структурните проблеми на общността и необходимостта от сериозни реформи. „В крайна сметка какво се предписва и какво става зависи от държавите членки. Всяка от тях е със собствена воля, всяка от тях изключително държи на своя суверенитет, изключително държи на това да няма централизиране и някой да вземе решение от името на цяла Европа”, коментира журналистът. По думите ѝ изоставането в сферата на изкуствения интелект и технологичните платформи е свързано и с липсата на единен капиталов пазар и различните регулации. Георгиева оспори и тезата, че миграцията е резултат единствено от целенасочена идеологическа политика, като припомни войните и кризите в Близкия изток и необходимостта от работна ръка в редица европейски държави.

На противоположна позиция беше Кристиян Шкварек, според когото проблемът на Европа не е просто в структурното изоставане, а в идеологията, която следват управляващите. „Европа има активна идеология за своята деконструкция. Тя не е просто структурно изоставаща. Тя се управлява от хора, които вярват в идеологията на европейската деколонизация, декарбонизация и деконструкция”, заяви анализаторът. Според него европейските лидери са изместили фокуса от защитата на границите, енергийната независимост и икономическата конкурентоспособност. Шкварек определи миграцията като един от основните проблеми на континента и настоя, че трябва да бъде ограничена не само нелегалната, но и легалната миграция. „90% от мигрантите влизат легално. Европа просто трябва да спре легалната миграция”, коментира той.

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