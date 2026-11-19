Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу Румъния заради неспазване на европейските изисквания за сигурност на корабите и пристанищата. Букурещ разполага с два месеца, за да отговори на констатациите на Брюксел и да предприеме необходимите мерки, съобщи кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Решението е взето, след като Европейската комисия е установила пропуски при изпълнението на административните и контролните задължения на страната в областта на морската сигурност. На румънските власти вече е изпратено официално уведомително писмо, с което се поставя началото на процедурата.

Европейските правила предвиждат задължителни мерки за защита на търговските кораби, пристанищните съоръжения и пристанищата. Те определят и реда, по който националните институции трябва да извършват проверки и да следят за спазването на изискванията за сигурност.

Основната цел на законодателството е да предотвратява незаконни действия в морския сектор, включително организирана престъпност и контрабанден трафик. Мерките са насочени и към повишаване на защитата на критичната инфраструктура на Европейския съюз срещу заплахи, които не са свързани с военни действия. От Европейската комисия обаче не уточняват кои конкретни задължения румънските власти не са изпълнили и какви пропуски са установени при контрола на морските обекти.

Ако в определения двумесечен срок Букурещ не представи задоволителен отговор и не предприеме необходимите действия, Брюксел може да премине към следващия етап на процедурата - изпращане на мотивирано становище. При продължаващо неизпълнение случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.