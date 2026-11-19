Празничният сезон е тук, а с него и специалната коледна селекция на zelen.bg и Био магазини ЗЕЛЕН, която ще направи празниците ви по-топли и вкусни. Тази година акцентът пада върху внимателно подбрани артикули, които носят духа на Коледа във всеки дом.

В допълнение, онлайн магазина zelen.bg вече работи на нова платформа, на която пазаруването е удоволствие, по-бързо и по-удобно от преди. Разгледайте и се убедете сами още сега.

С какво се различават Коледните предложения на ЗЕЛЕН?

За разлика от хаотичното предпразнично пазаруване в големите търговски вериги, коледната селекция на ЗЕЛЕН е посветена на осъзнатата грижа за вас и най-близките ви хора.

Коледните продукти са със специално подбран състав, който ще допринесе още повече към Коледната атмосфера. Може да разчитате, че продуктите, които се предлагат са с чист състав, както и ясни и проследими съставки.

Побързайте, защото Коледните продукти са с лимитирани бройки

Една от най-важните характеристики на празничната селекция е, че коледните продукти са лимитирани серии, създадени специално за сезона. Тъй като количествата са ограничени, най-търсените артикули, като коледните адвент календари, се изчерпват изключително бързо.

Добра идея е да подготвите списъка с желаните Коледни продукти и да пазарувате предварително. Така ще има подаръци за Коледа за всички под елхата.

Какви продукти ще откриете?

Хранителните продукти са неизменна част от повечето празници. Това важи особено за Коледните празници. Независимо дали търсите готови десерти или съставки за домашно печене без рафинирана захар и палмова мазнина, в селекцията ни ще откриете предложения, подходящи за всички вкусове и режими на хранене.

Част от неустоимите ни празнични предложения са:

Коледна Бонбониера Пралини с Фъстъчен Крем Bett'r – елегантен жест с какаово масло и гладък ядков крем, идеален за близки и колеги.

– елегантен жест с какаово масло и гладък ядков крем, идеален за близки и колеги. Коледният Лешниково-Kакаов крем за Mазане с Подправки и Портокал на Bett'r – страхотен на вкус и идеален крем за закуска или десерт за малки и големи.

страхотен на вкус и идеален крем за закуска или десерт за малки и големи. Био Безглутенов Микс за Джинджифилово Коледно Брауни Bett'r – за да приготвите лесно ароматен празничен десерт.

– за да приготвите лесно ароматен празничен десерт. Био Курабийка Коледна с Подправки Kookie Cat – любими сладки изкушения за офиса, училище или по време на път.

– любими сладки изкушения за офиса, училище или по време на път. Био Чай Коледен Yogi – напитка със страхотен вкус и чист състав, сгряваща в студените дни.

Изберете подходяща комбинация, с която да зарадвате семейството и приятелите на коледната трапеза. Създайте множество щастливи и незабравими спомени.

Идеи за здравословни и вкусни коледни подаръци

Празниците са чудесен повод да подготвите оригинални и вкусни коледни подаръци, без изкуствени добавки.

Тази година хитовете в нашата селекция са:

Коледен Адвент Календар ЗЕЛЕН 2026 – в този адвент календар се крият 25 внимателно подбрани био изненади. В него ще откриете богата селекция от най-обичаните ни здравословни лакомства, веган изкушения и празнични вкусове, които ще направят декемврийските утрини още по-вълшебни. Това е идеалният подарък за всеки, който цени чистата храна и осъзнатия начин на живот, поднесени в красива празнична кутия.

– в този адвент календар се крият 25 внимателно подбрани био изненади. В него ще откриете богата селекция от най-обичаните ни здравословни лакомства, веган изкушения и празнични вкусове, които ще направят декемврийските утрини още по-вълшебни. Това е идеалният подарък за всеки, който цени чистата храна и осъзнатия начин на живот, поднесени в красива празнична кутия. Коледен Календар Roobar - изцяло веган, без добавена рафинирана захар и изкуствени съставки, този календар е перфектната здравословна алтернатива на традиционните шоколадови варианти.

- изцяло веган, без добавена рафинирана захар и изкуствени съставки, този календар е перфектната здравословна алтернатива на традиционните шоколадови варианти. Коледен Календар със селекция от 24 чай на Yogi - oт сгряващи миксове с канела, джинджифил и кардамон до релаксиращи билкови комбинации – тази селекция от 24 уникални вкуса ще стопли сетивата ви и ще ви подари така нужното спокойствие и уют в забързаните предпразнични дни.

oт сгряващи миксове с канела, джинджифил и кардамон до релаксиращи билкови комбинации – тази селекция от 24 уникални вкуса ще стопли сетивата ви и ще ви подари така нужното спокойствие и уют в забързаните предпразнични дни. Празнична Кутия Зелен: Тази кутия е пълна с коледни продукти, които ще зарадват всеки нейн получател. В нея ще откриете най-разнообразни продукти от коледни курабиики до коледни спредове и миксове за джинджифилови браунита.

Тези специални изненади ще зарадват малки и големи със здравословни сладки изкушения. Подходящи са както за диабетици, вегетарианци и вегани, така и за всеки, който обича сладките.

Защо да изберете Био магазини ЗЕЛЕН?

Създаден през 2008 г., ЗЕЛЕН е сред първите специализирани магазини за чисти храни и сертифицирана козметика в България. Днес е част от семейството на българския производител Smart Organic, познат в цяла Европа.

Вече 18 години екипът работи с мисията да направи качествените био продукти достъпни за повече български семейства, без компромис с произхода и състава.

Как да пазарувате разумно по време на празниците?

Коледното пазаруване носи истинска полза, когато е организирано. Отворете кухненския шкаф и запишете кои продукти ще са ви нужни за празничните рецепти.

При избор на продукти, проверявайте за зеленото листо със звездички - официалният био сертификат на Европейския съюз гарантира чист произход. Краткият списък със съставки ви пази от излишни добавки.

Следете актуалните промоции. На сайта на zelen.bg редовно се обновяват специални предложения. Следете платформата, за да се възползвате от най-добрите ценови условия за вашите любими продукти и празнични подаръци.

Пазарувайте с доставка до цялата страна. Разгледайте коледните предложения онлайн и направете празниците си по-зелени, вкусни и осъзнати. Екипът на ЗЕЛЕН ще се погрижи продуктите да достигнат до вас максимално бързо, коректно и удобно и до най-отдалеченото кътче на България.