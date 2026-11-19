Вече 12 години алпаки и пенсионери делят един покрив в дом за възрастни хора в Берлин. Животните не са просто гости – те свободно обикалят двора, а понякога дори влизат в стаите. Макар и необичайни домашни любимци, обитатели на домат споделят, че алпаките им носят радост и спокойствие.

Вече дванадесет години хора и алпаки живеят в пълна хармония в дом за възрастни хора в Берлин. „Разбираме се чудесно, може дори да се каже, че се обичаме, макар че е странно да кажеш подобно нещо. Носят ми радост всеки път, когато дойдат, а дори и само като си помисля за тях”, каза обитател на резиденцията.

Алпаките се разхождат свободно из градините, но не са ограничени само там – животните могат да влизат и в стаите на обитателите. Според ръководството на дома те създават усещане за спокойствие и сигурност, което не всеки човек изпитва в присъствието на по-традиционни домашни любимци, като кучетата.

„Хората реагират изключително положително на животните. Алпаките, със своята мека козина и големи очи, веднага вдъхват доверие. За разлика от кучетата, от които някои хора може да се страхуват заради неприятни преживявания в миналото, при алпаките такъв проблем няма. Те носят само радост и спокойствие”, обясни управителят на дома Йохана Янсен.

Някои от обитателите на дома споделят, че животните са много повече от приятна компания. Те ги мотивират да бъдат по-активни в ежедневието си. „Те ти помагат и те подкрепят, а това променя всичко. Сякаш се появяват и казват: „Хайде, имаме нужда от теб". Тогава, стига да се чувствам достатъчно добре, ставам, излизам при тях и се забавляваме заедно”, споделя друг живеещ там.



Алпаките обаче си имат и собствен характер. Според някои от обитателите има дни, в които могат да бъдат доста инатливи. Освен че носят щастие на хората, животните помагат и в поддръжката на двора. В дома за възрастни хора в Берлин срещите с алпаките отдавна са се превърнали в естествена част от деня на обитателите му.

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