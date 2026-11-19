Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за водите. Два от тях са внесени от Министерския съвет (МС), а третият от „Прогресивна България“ (ПБ).

Облекчаване на административната тежест

Първият законопроект на МС предвижда облекчаване на административната тежест и съкращаване на разрешителните процедури и регистрационните режими по реда на закона. Сред целите също така е да се уредят възможностите за водовземане от река Дунав и общински язовири, като се предоставят по-широки правомощия на местната власт, пише в мотивите му. Законопроектът беше приет със 114 гласа "за", 50 гласа "против" и без въздържали се.

Контрол върху водните ресурси се възлага на (РИОСВ)

Другият законопроект на МС предвижда басейновите дирекции да се съсредоточат върху управлението и планирането на водните ресурси, а текущият и последващият контрол се възлага на Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ). Промените бяха приети със 117 гласа "за", 40 гласа "против" и 10 - "въздържал се".

Усъвършенстване на нормативната уредба

Със 116 гласа "за", 42 гласа "против" и 10 гласа "въздържал се" беше приет и законопроектът на ПБ, който цели усъвършенстване на нормативната уредба чрез намаляване на административната тежест, оптимизиране на разрешителните съгласувателни режими, повишаване на правната сигурност и ускоряване на административните производства, без да се допуска намаляване на нивото на защита на водите и околната среда. С него се предвижда отпадане на изисквания, които водят до излишни финансови разходи за заявителите, без да подобряват качеството на административния контрол, както и цифровизация на процесите по предоставяне и обработване на информация чрез разширяване на електронния обмен на данни, се посочва в мотивите на законопроекта.

По време на дебата Свилен Трифонов от "Демократична България" попита какво ще се случи след първото обаждане при сигнал за замърсяване след прехвърлянето на контрола. Той посочи, че групата му ще гласува против двата законопроекта на Министерския съвет, както и по проекта на ПБ. "Подкрепям електронното представяне на мониторингови данни, но трябва да запазим служебното установяване на всички засегнати лица", допълни колегата му Димитър Найденов.

"Преди да се възлага отговорност на общините и да се променят режимите за ползване на водите трябва да има ясен отговор кой ще контролира и с какъв ресурс", заяви Валери Лачовски от ГЕРБ-СДС. На РИОСВ се възлагат нови задачи - да пломбират, да проверяват водомери и да публикуват месечни справки, подготвя се и структурна реформа в РИОСВ, добави той.

"Административният капацитет на общините е много по-голям от този на басейновите дирекции", отбеляза Тодор Джиков от ПБ. Не виждам проблем в намаляването на отделите към околната среда и водите, посочи той. Стефан Сабрутев от ПБ посочи, че предложенията са необходими за по-прецизна и работеща законодателна система.

Председателят на парламента Михаела Доцова каза, че през 2009 г. Народното събрание приема списък с находища с минерални води, предоставени на общините и те имат право да издават разрешителни за водовземане от находищата. Какво е основанието само изпълнението за разрешителни да е извън контрола на РИОСВ, попита тя. Разрешителните са ползва са приход към общините, защото се плаща такса, добави Доцова.

"Има субективизъм за това кои водни ресурси държавата носи отговорност и взема решения и за кои общините правят това със своя капацитет", заяви Халил Летифов от ДПС.

Ангел Янчев от „Възраждане“ каза, че първият законопроект е внесен от правителството на Андрей Гюров и ние ще гласува против него. С втория законопроект от МС с примиер Румен Радев се размиват отговорности между регионалните инспекции и басейнови дирекции. Как ще има ефективност след като басейнова дирекция издава разрешителни, а контролът отива в РИОСВ – те си знаят, затова ние ще се въздържим, добави Янчев.

"Предизвикателствата в сектора са свързани не само с поддържане екологичното състояние на водите, а по-скоро с огромните загуби на питейна и на вода за напояване", коментира Татяна Султанова от "Продължаваме Промяната". За питейната вода загубите не са се променили през последните 25 години, в момента общата загуба по мрежата е над 60%, като в Шумен Плевен и над 90%, посочи тя. "Подкрепяме реформа във водния сектор и да се спазват националните и европейските норми", увери Султанова.