Лъжливите и злонамерените обаждания към телефон 112 са намалели с 35% за последните три месеца. Надолу вървят и сигналите за домашно насилие, както и тези за насилие над деца и за престъпления от малолетни. Това съобщи директорът на Дирекция „Национална система 112” към МВР Красимир Димитров в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Откакто нашата дейност се отразява в медиите, сме намалили с 35% лъжливите и злонамерените обаждания към телефон 112, което за нас е много важен показател. За тези три месеца толкова са намалели Красимир Димитров

Той отчете, че сигналите за домашно насилие са спаднали с над 17% благодарение на превенцията и работата на полицията. По думите му намаляват и обажданията за насилие над деца, както и за престъпления, извършени от малолетни, като тенденцията е постоянно надолу. Най-големият брой сигнали на 112 обаче продължават да бъдат за спешна медицинска помощ.

Димитров коментира и работата на спешния телефон след трите земетресения за една нощ – във Вранча, Смолян и по-рано слаб трус в Кюстендил – както и след силната буря.

„До сутринта имахме около 125 сигнала. На две-три места колегите от пожарната отстраниха дървета, които бяха паднали върху пътното платно в различни части на страната, така че всичките сигнали са обработени своевременно и няма населени места, до които да не може да се стигне”, обясни той за реакцията след бурята.

Директорът на 112 разказа и за организацията при тежката катастрофа в мъглата на автомагистрала „Тракия”, при която жертвите са 13. Веднага след сигнала са били уведомени министърът на вътрешните работи, заместникът му и главният секретар, създаден е щаб, а самият Димитров е заминал на място.

„В тази обстановка реакцията на службите за спешно реагиране като полиция, пожарна и спешна помощ беше на изключително ниво. Колегите от Ямбол, Бургас и Сливен от полицията бяха направили най-важното, тоест спиране на движението към мястото на трагедията с цел предотвратяване на други такива пътнотранспортни произшествия”, подчерта той.

Първи на място са пристигнали пожарникарите от Карнобат, Сливен и Бургас, които са вадели хора и са ги пренасяли на ръце до линейките. На терен са работили и военно формирование и лекарски екипи от Министерството на отбраната.

Той отбеляза още, че по време на инцидента е имало и примери за професионализъм сред шофьорите на тежкотоварни автомобили, включително водач, успял да избегне сблъсък с бус с шестима души вътре.

По отношение на ежедневните спешни повиквания Димитров обясни, че операторите на 112 приемат пълната информация и я предават на Спешна помощ, а разпределението по болници се извършва от централата на Спешна помощ.

Целия разговор гледайте във видеото.