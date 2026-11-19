Министърът на отбраната Димитър Стоянов е предложил на бившия съветник по национална сигурност на президента - вицеадмирал Митко Петев, да поеме поста началник на отбраната след оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов. Петев обаче е отказал по лични причини. Това съобщи Стоянов пред парламентарната комисия по отбрана.

Министърът отхвърли твърденията за напрежение в отношенията му с двамата висши военни. „Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито имам конфликт с адмирал Петев. След като адмирал Ефтимов си беше подал рапорта, лично съм говорил с вицеадмирал Петев евентуално да застане начело на Българската армия“, заяви Стоянов.

По думите му Петев е посочил лични мотиви за решението си, които той е приел. „Всяко едно такова лично решение следва да бъде уважено и аз уважавам тяхното решение“, подчерта министърът.

Припомняме, че на 30 септември адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Тогава от Министерството на отбраната потвърдиха решението му, но мотивите за него не бяха публично оповестени.

На 28 октомври Министерският съвет предложи на президента да освободи Ефтимов от длъжност. Държавният глава Илияна Йотова подписа съответния указ на 5 ноември, а документът беше обнародван в „Държавен вестник“ на 13 ноември. Според указа адмирал Ефтимов ще бъде освободен като началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Той оглавява Българската армия от 30 март 2020 г. Все още не е обявено кой ще го наследи на поста.