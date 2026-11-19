Столичният общински съвет прие доклада, с който се възлага на Групата на Световната банка да извърши анализ и да предложи стъпки за оздравяването на „Топлофикация София". „Синя София” и „Спаси София” оттеглиха своите два доклада по темата.

Според „Спаси София“ подходът трябва да е друг – външен, независим одит, преди да се предприемат каквито и да било стъпки.

„Два от докладите директно водят към приватизация или концесия, срещу което БСП винаги е била против. Нито приватизацията, нито концесията ще решат проблемите на София и на столичани, а само ще ги задълбочат. Една концесия сега означава загуба от 1 млрд и половина за държавата”, заяви Иван Таков от БСП.

„Трябва технически одит на цялата инфраструктура в София, за да знаем изобщо дали концесията е умна идея. Без да знаем в какво състояние са производствените мощности и топлопреносната мрежа, колко инвестиции трябва да бъдат направени, къде да са те и в каква последователност, и чий ангажимент са тези инвестиции – дали на Общината или на евентуален концесионер, ние не можем да вземем решение за концесия насляпо”, заяви Андрей Зографски от „Спаси София”.

„Топлофикация“ със сигурност не трябва да бъде давана на концесия по начина, по който се дава. Не може някой да се опитва да убие дружеството в продължение на няколко години, защото много удобно се случват нещата, които се случват. Миналата година – скандален ремонт в „Дружба“. В момента съм абсолютно сигурен, че това е контролирана акция, с която в крайна сметка се цели дружеството да се доведе до неизбежност и да се представи концесията като единствения възможен изход от ситуацията”, заяви Деян Николов от „Възраждане”.

Междувременно Общинският съвет избра нови ръководства във всички общински дружества, като за „Топлофикация София“ промени в Надзорния съвет не се правят.

