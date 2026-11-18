Председателят на Европейската комисия беше попитана кои правителства ще участват в заема, предвид факта, че поне четири от тях – в България, Чехия, Унгария и Словакия – са дали да се разбере, че не желаят да участват.

Тя зае категорична позиция, като подчерта, че настоящият случай се различава от предишния заем, при който на три държави беше позволено да не участват, и че всички страни трябва да се включат. Урсула фон дер Лайен обвърза пряко въпроса с бюджета на ЕС. „Общ бюджет - споделени отговорности. Това е много важен момент“, каза тя.

Председателят на ЕК поясни, че тъй като заемът има два компонента – граждански и военен, държавите, които не желаят да предоставят средства за военните нужди на Украйна, все пак могат да участват в другата част от заема. „Напълно уверена съм, че ще постигнем съгласие между всички 27 държави, защото, както вече казах, всички 27 членки изрично подкрепят Украйна", заяви Фон дер Лайен.