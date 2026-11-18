Поскъпването на нехранителните стоки продължава, като сред основните причини са увеличените разходи за транспорт, логистика, складови услуги и труд. Това показва традиционното годишно проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки сред нейните членове. В някои групи увеличението на разходите достига 20%, а натискът върху цените вероятно ще продължи и през следващата година. По данни на КНСБ дрехите и обувките са поскъпнали със 7,4% в рамките на един месец, а годишното увеличение при нехранителните стоки достига 7,2%.

„На първо място може би е логистиката, която поскъпна изключително много. Цената за транспорт и складовите услуги се увеличи значително поради обективни геополитически причини“. Това заяви в „Здравей, България” изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки Галин Попов.

По думите му увеличението при различните групи стоки и търговски вериги е различно - между 4% и 20%. „Все повече търговци задържат повишаването на цените, защото са наясно, че пазарът не може да го поеме“, изтъкна Попов. Според него, ако разходите продължат да нарастват, вероятно ще има и ново поскъпване през следващата година.

Поведението на потребителите също започва постепенно да се променя. Макар като цяло да не е особено променено, клиентите стават все по-чувствителни към цените, следят промоциите и все по-често търсят начини да спестят от покупките си.

Търговците инвестират и в каси за самообслужване, електронни етикети и автоматизация на процесите. Според Попов обаче подобни решения не водят до незабавно намаляване на разходите, тъй като изискват значителни първоначални инвестиции. Сериозен проблем за сектора остава и недостигът на работна ръка, което се отразява пряко на обслужването.

Друг проблем, пред който са изправени търговците, са кражбите. Според Попов на някои места те намаляват, но на други се наблюдава значителен ръст. Особено засегнати са магазините за дрехи и секторът „Направи си сам“. „Това са организирани схеми, а не произволни и хаотични кражби. Стоките се крадат, след това се продават на паркинги. Крадат се скъпи стоки, както и такива, които са удобни за изнасяне“, обясни той.

Попов уточни, че загубите от кражби трудно могат да бъдат включени директно в крайните цени. Причината е, че липсите обикновено се установяват при инвентаризация, която може да бъде извършена три до шест месеца след самата кражба.

На фона на дискусиите за надценките в търговията Попов направи разграничение между надценка и печалба. Според него двете понятия често неправилно се използват като взаимозаменяеми. „Надценката може да бъде и 200%, но вътре да влизат толкова много разходи, че накрая печалбата ти да е 10%. Надценката и печалбата са две различни неща“, изтъкна той.

Целия разговор гледайте във видеото.