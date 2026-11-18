Задържаха 64-годишен таксиметров шофьор с положителен тест за наркотици в София. Той е заловен в понеделник в София в такси, управлявано от него, където държал близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах и сумата от 570 евро и 100 щатски долара. У себе си мъжът имал още един пакет с около 10 грама марихуана.

Снимка: СДВР

Според експертната справка иззетото количество наркотични вещества е близо 500 грама метамфетамин, близо 70 грама марихуана, над 11 грама екстази и повече от 9 грама амфетамин.

Снимка: СДВР

Задържаният е криминално проявен и осъждан. Софийската градска прокуратура му е повдигнала обвинение. Очакват се резултатите от кръвната му проба.

Снимка: СДВР

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои в четвъртък СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо мъжа.