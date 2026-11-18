Доналд Тръмп пристигна в южния китайски град Шънджън. Американският президент ще присъства на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Той беше посрещнат на летището лично от президента на Китай Си Дзинпин. Това е рядко срещан жест от страна на китайския лидер. С това той връща жеста на Тръмп, който също отиде да посрещне Си на летището във военновъздушната база „Андрюс“ по време на визитата му в САЩ през септември.

"Си Ен Ен" коментира, че по време на управлението си начело на Китай Си Дзинпин никога досега не е посрещал на летището американски президент, пристигащ на посещение. В Китай, където дипломатическият протокол се спазва изключително стриктно, присъствието на Си Дзинпин на червения килим в Шънджън подчертава значението, което страната отдава на двустранните си отношения със САЩ.

Снимка: БТА

Според дипломатическия протокол, прилаган в Китай през последните години, държавният глава по принцип не посреща лично гостуващите официални лица на летището. Когато по-рано в сряда руският президент Владимир Путин пристигна в Шънджън, той беше посрещнат от влиятелния началник на кабинета на Си Дзинпин - Цай Ци. Само по себе си това представлява необичайно високо ниво на дипломатически протокол.

Американската медия припомня, че през 2009 г. Си Дзинпин все пак посрещна на летището тогавашния американски президент Барак Обама, но по това време той заемаше поста вицепрезидент на Китай.

Снимка: БТА

Лидери от редица държави се събират днес в китайския град Шънджън за срещата на върха на АТИС, която ще бъде открита от китайския президент Си Дзинпин. Най-важното събитие във форума е насрочено за четвъртък, когато Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп ще проведат историческа тристранна среща.