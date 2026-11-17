Пешеходците трябва да се оглеждат, дори когато пресичат на пешеходна пътека, и да не използват телефон или слушалки, докато са на пътя. За това предупреди Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите му през зимата рискът от инциденти се увеличава заради тъмнината, заледените настилки и непочистените тротоари. Той подчерта, че пешеходците трябва да се уверят, че автомобилът спира, преди да стъпят на платното, независимо че имат предимство.

Георгиев призова и за по-добра поддръжка на тротоарите от общините и държавните институции. Когато те са непочистени, хората са принудени да слизат на пътното платно, което създава допълнителен риск. Той настоя и за по-строг контрол върху работата на контролните органи.

Според експерта безопасността зависи от отговорността както на пешеходците и шофьорите, така и на институциите. Той предложи наказанията за държавни и общински служители, които нарушават правилата, да бъдат двойно по-тежки.