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Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано тази нощ в сеизмичната зона Вранча в Румъния. Трусът е станал в 02:48 ч. местно време, в района на град Бузъу, съобщиха от Националния сеизмологичен център към БАН.
В северната ни съседка са сформирани екипи на пожарната и полицията, които правят проверки за нанесени щети и пострадали хора. Румънски медии съобщават, че това е най-силното земетресение за тази година.
Трусът е усетен в Русе, Силистра, Варна, Добрич, Велико Търново и други градове на страната, както и на територията на Молдова.
Зоната Вранча е един от основните източници на земетресения, които могат да бъдат усетени в България.
Редактор: Дарина Методиева