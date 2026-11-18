Земетресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано тази нощ в сеизмичната зона Вранча в Румъния. Трусът е станал в 02:48 ч. местно време, в района на град Бузъу, съобщиха от Националния сеизмологичен център към БАН.

В северната ни съседка са сформирани екипи на пожарната и полицията, които правят проверки за нанесени щети и пострадали хора. Румънски медии съобщават, че това е най-силното земетресение за тази година.

Трусът е усетен в Русе, Силистра, Варна, Добрич, Велико Търново и други градове на страната, както и на територията на Молдова.

Зоната Вранча е един от основните източници на земетресения, които могат да бъдат усетени в България.