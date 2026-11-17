Догодина Украйна предвижда да утрои ударите срещу Русия, каза днес украинският министър на отбраната Евгений Хмара. Той говори на пресконференция след заседанието на Контактната група за отбраната на Украйна в централата на НАТО в Брюксел, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

„Искам руската страна да знае, че на всеки удар ще отговорим с два”, добави той. „Целта ни е Русия да губи повече войници, отколкото може да призове на военна служба”, каза Хмара и обясни, че с това неговата страна се старае да спаси своите войски.

„Важно е да запазим равнището на подкрепата за Киев”, настоя генералният секретар на НАТО Марк Рюте. „Правим това, което зависи от нас, за да бъдат успешни преговорите за мир”, допълни той. За да може мирът да бъде траен, Украйна трябва да бъде в състояние да се отбранява, посочи Рюте.

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг съобщи, че неговата страна ще предостави на Украйна 240 милиона британски лири допълнително за средства за противовъздушна отбрана. Германският му колега Борис Писториус добави, че Берлин ще продължи да снабдява Киев с ракети, системи за ПВО и боеприпаси за изтребителите F-16 за противодействие на дронове. По неговите думи догодина Германия ще осигури за Украйна 11,6 милиарда евро.