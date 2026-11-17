„Празният чек”, който се коментира, означава поемане на ангажименти за сключване на договори за инфраструктурни обекти в рамките на следващите 2-3-4 години. Така регионалният министър Иван Шишков отговори на обвиненията на ДБ за „скрит празен чек за 1 млрд. евро в бюджета на МРРБ”.

През 2027 г. започва строителството на последния участък от Околовръстното на София, строителството на Околовръстното шосе на Пловдив и ремонтът на Аспаруховия мост.

Шишков посочи, че от 6 месеца се работи усилено със Столична община за Околовръстното. „Одобрен е ПУП, в момента се отчуждава едната част от трасето. В рамките на 2027 година ще започне строителството. Това означава, че трябва да направим обществена поръчка и да сключим договор за строителство. Това е поемане на ангажимента”, каза регионалният министър. Строителството ще продължи няколко години.

И за Пловдивския околовръстен път процедурите са напреднали. „Там също ще трябва да сключим договор и ще трябва да се поеме ангажимент следващата година”, каза Шишков.

„Кметът на Варна многократно поставя въпроси за Аспаруховия мост. Там също сме казали, че ще правим ремонт”, допълни регионалният министър.

Той коментира, че има много други пътища, които са за основни ремонти. Очаква се договори да бъдат сключени през 2027 г.

За част от големите инфраструктурни обекти МРРБ ще търси публично-частно партньорство.

„Виждате как бързо напълнихме чека. И трябва да се зададе въпросът – защо парите са толкова малко. Чекът е за 2,5 милиарда, а не за 1 милиард. Поискали сме да имаме възможност за поемане на ангажименти”, каза Шишков.