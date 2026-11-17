Илон Мъск може да се превърне в нов сериозен конкурент на големите мобилни оператори. След автомобилния и космическия бизнес милиардерът насочва вниманието си към телекомуникациите чрез сателитната мрежа Starlink.

Идеята е в бъдеще мобилните телефони да могат да осъществяват разговори и да използват интернет директно през сателити, без да разчитат на традиционните мобилни мрежи.

Тази перспектива поставя големите европейски телекомуникационни компании пред ново предизвикателство. Ако услугата се развие успешно, Starlink може да се превърне в техен сериозен конкурент, като предоставя мобилна свързаност от космоса.