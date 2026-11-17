България трябва спешно да потърси общо решение с Румъния, НАТО и Европейския съюз за защита на корабоплаването в Черно море. Ако атаките срещу търговски кораби продължат и се стигне до ограничаване или временно затваряне на пристанищата, икономическите последици за страната могат да бъдат изключително тежки, включително да доведат до рецесия. За това предупреди бившият председател на ДАНС, бивш вътрешен министър и вицепремиер Цветлин Йовчев в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му поредицата от инциденти с кораби в българската изключителна икономическа зона поставя на изпитание не само способността на институциите да реагират, но и цялостната система за национална сигурност. „Страната ни максимално бързо, със съгласувани действия заедно с Румъния, трябва да проведе консултации по линия на НАТО и Европейския съюз и да се намери механизъм, с който да се защитава трафикът в Черно море“, заяви Йовчев.

Той подчерта, че освен заплахата за живота на цивилните моряци, съществува и сериозен икономически риск. Според посочените от него данни през двете основни български морски пристанища преминават около 40% от вноса от държави извън ЕС и значителна част от износа. „Ако продължат тези процеси и се затрудни, а не дай си Боже, се стигне до затваряне на пристанищата за известен период от време, това може да доведе до изключително тежки икономически последици за България. Дори можем да влезем в рецесия“, предупреди бившият председател на ДАНС.

Йовчев обясни, че действията срещу безпилотни плавателни съдове извън териториалните води поставят и сложни международноправни въпроси. „Ако бъде атакуван морски дрон не в териториални води, това може да бъде изтълкувано като намеса в конфликт. Именно затова е необходимо да бъдат проведени консултации по линия на НАТО и Европейския съюз“, посочи той.

Според него другият съществен проблем е липсата на достатъчно технически възможности за противодействие на подобни заплахи на голямо разстояние от брега.

Йовчев отбеляза, че разузнавателните полети на френски самолети и на системите AWACS осигуряват възможности за откриване и проследяване на плавателни съдове и безпилотни апарати. България обаче не разполага с необходимите средства, за да им противодейства ефективно на подобна дистанция. „Към момента ние нямаме такива способности. Именно затова е необходимо в много кратки срокове тези недостатъци да бъдат отстранени“, заяви той.

Йовчев настоя за изработването на отбранителна доктрина, която да определя как България ще реагира при нарастващите военни заплахи. По думите му документът трябва да бъде подготвен от Министерството на отбраната, приет от правителството и при необходимост разгледан от парламента. Доктрината трябва да включва защитата на териториалните води, изключителната икономическа зона, крайбрежието и въздушното пространство, включително срещу ракетни атаки.

На фона на напрежението между САЩ и европейските им партньори Йовчев предупреди, че международната обстановка става все по-трудна за прогнозиране. „В момента имаме нужда от изключително силно разузнаване, контраразузнаване и изключително добра дипломация. Средата за сигурност, включително на геополитическо ниво, е с висока степен на неопределеност“, заяви той.

Според него България трябва да бъде подготвена за бързи действия при внезапна промяна на обстановката и да се стреми към максимално тясно сътрудничество с водещите държави в Европейския съюз.

Йовчев коментира и опасенията, че Вашингтон и Москва биха могли да постигнат споразумение за разпределение на сфери на влияние, подобно на договореностите между великите сили след Втората световна война. „Не можем да прогнозираме какво ще стане с НАТО. В момента има изключително големи опасения, че е възможно американската страна да тръгне към договаряне от типа на една Ялта след Втората световна война“, каза той.

Бившият председател на ДАНС обаче смята, че подобен сценарий трудно би могъл да се реализира, тъй като Русия не разполага с необходимите икономически и военни ресурси, за да наложи разширяване на влиянието си.

В този контекст той определи като особено важна декларацията от Дъблин, която според него изпраща ясен сигнал, че европейските държави няма да приемат едностранна промяна на архитектурата на сигурността. Йовчев подчерта и принципа, че решенията за прекратяване на войната принадлежат на Украйна и не могат да ѝ бъдат налагани отвън.

Попитан за предупрежденията в някои европейски държави гражданите да разполагат със запаси за поне три денонощия при извънредна ситуация, Йовчев заяви, че подобни мерки могат да бъдат обсъждани и в България, но засега не ги смята за наложителни. Той обясни, че препоръките в други страни са свързани с възможни прекъсвания на електроснабдяването, водоснабдяването, достъпа до храна и електронните разплащания. „Мисля, че на този етап това е малко пресилено, но може да се обмислят и такива мерки за бъдеще“, коментира Йовчев.

В същото време той настоя службите да наблюдават активно всички възможни рискове за националната сигурност. „Основният източник на заплахи за нас в момента е Руската федерация. Тези заплахи могат да бъдат реализирани по различни сценарии“, посочи той.

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