Американските разузнавателни служби разполагат с информация, че Иран разработва планове за евентуално нападение срещу високопоставени представители на администрацията на президента Доналд Тръмп във Вашингтон. Сред обсъжданите варианти е използването на т.нар. „мръсна бомба“ или химическо оръжие. Това разкрива CNN, позовавайки се на седем американски представители, запознати с разузнавателните данни.

Според източниците на телевизията информацията е достатъчно конкретна, за да предизвика засилени мерки за сигурност и подготовка за евентуална заплаха. В предполагаемите планове се споменават определени места и потенциални цели.

New US intelligence indicates that Iran is developing plans to target senior Trump administration officials by detonating a so-called dirty bomb or a chemical weapon in Washington, DC, even as officials continue to debate whether Iran can or will attempt to execute such a plot, according to seven US officials. https://t.co/FaEfIuMcWs — CNN (@CNN) November 16, 2026

Американските власти не са установили дали Техеран действително възнамерява да извърши подобно нападение и дали разполага с необходимите възможности за осъществяването му. Част от разузнавателните източници смятат, че засечените действия може да са опит Иран да подготви различни варианти за ответни действия, а не признак за непосредствена атака.

По информация на CNN американското разузнаване е засекло и твърдения, че Иран вече е разположил материали за изработване на взривни устройства на територията на САЩ. Достоверността на тези сведения обаче остава предмет на разногласия сред американските служби.

Иран нарече „измислица“ публикация в американските медии, според която Техеран подготвя нападение с т.нар. „мръсна бомба“ във Вашингтон. Реакцията дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските власти приемат заплахата „много сериозно“.

Т.нар. „мръсна бомба“ представлява обикновено взривно устройство, предназначено да разпръсне радиоактивни вещества. За разлика от ядреното оръжие, то не предизвиква ядрена експлозия, но може да доведе до радиоактивно замърсяване и сериозна обществена паника.

От Белия дом заявяват, че следят всички потенциални заплахи, но към момента няма достоверна информация за непосредствена опасност за територията на САЩ.

Иранската мисия в ООН категорично отхвърля твърденията, свързани с евентуално използване на химическо оръжие, като ги определя за неверни и измислени. От службата на директора на Националното разузнаване на САЩ са отказали коментар.

Разкритията на CNN идват на фона на засилените опасения във Вашингтон от възможни действия на Иран срещу представители на американското правителство. Засега обаче няма независимо потвърждение, че предполагаемите планове са преминали към подготовка за непосредствено нападение.