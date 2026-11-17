Сериозен технически проблем е засегнал строго секретната комуникационна мрежа на Агенцията за национална сигурност на САЩ. Системата, чрез която служителите обменят класифицирана информация, е преустановила работа, съобщава CNN, позовавайки се на шестима души, запознати със ситуацията.

Засегнатата мрежа, известна като NSA Net, се използва за вътрешна комуникация и обмен на поверителни данни в една от най-важните американски разузнавателни служби. Към момента няма доказателства, че прекъсването е причинено от кибератака.

Докато специалистите се опитват да установят мащаба и причините за проблема, агенцията е въвела поетапно пристигане на служителите на работните им места.

Въпреки прекъсването няма опасност президентът Доналд Тръмп да остане без достъп до спешна разузнавателна информация, уверяват настоящ и бивш американски служител. По думите им правителството разполага с няколко резервни комуникационни системи, които позволяват сигурен обмен на информация с държавния глава дори при подобни технически неизправности.

🚨 ÚLTIMA HORA | Exclusivo: cae la red de comunicaciones de seguridad nacional de EE.UU., altamente clasificada, según fuentes https://t.co/KEOWYsoiZH — CNN en Español (@CNNEE) November 17, 2026

Тръмп се намира на обиколка в Азия. Към момента на съобщението той е във Филипините, откъдето предстои да отпътува за Китай за разговори с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин. Според източниците на CNN проблемът в NSA Net няма да попречи на предаването на важни разузнавателни сведения до президента, включително докато пътува на борда на Air Force One.

Сривът в американската разузнавателна агенция идва след поредица от мащабни технически проблеми, засегнали ключови системи и компании в САЩ. В петък всички полети в страната бяха временно спрени за часове заради сериозна неизправност, довела до хиляди закъснения и отменени полети. Федералната авиационна администрация (FAA) е установила, че причината е повреда в един мрежов маршрутизатор в щата Арканзас.

През миналата седмица мащабно прекъсване на услугите на Microsoft остави потребители по целия свят без достъп до електронната поща Outlook и онлайн срещите в Teams. Няма данни нито един от трите инцидента - в NSA, FAA и Microsoft - да е резултат от хакерска атака.