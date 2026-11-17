След 27 години една от най-ценните реликви се върна в Бачковския манастир. Става въпрос за мощехранителница от XVII век, открадната от светата обител през 1999 г. В нея са били съхранявани мощите на светите Кирик и Юлита.

Мощехранителницата е предадена от Естония на България преди дни. В момента се съхранява в Главна дирекция „Национална полиция“. Предстои до дни да бъде върната на манастира.

Реликвата е била оценена на стойност между 20 и 25 хиляди евро, преди да бъде предложена на търг в Естония. Именно там е била установена, а наддаването - незабавно спряно. Тя е със сребърен обков, позлатена декорация, християнски и флорални изображения, както и надпис, указващ, че принадлежи на манастира.

През 1999 г. заедно с нея от обителта са били откраднати още седем мощехранителници, няколко евангелия и престолни кръстове. Те все още не са открити.

Наблюдаващият прокурор Анна Викова разказа, че артефактът е бил качен в онлайн магазин за ценни вещи и представен като находка от византийската епоха. Началната му продажна цена била 15 000 евро.

„Засега нямаме нито оперативни данни, нито доказателства лицето, предоставило я за продажба, да има отношение към кражбата или към това да я е получило от свой роднина”, каза прокурорът.