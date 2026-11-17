Снимка: iStock
Котаракът Айзък, който изчезна след срутването на сграда в Бруклин миналата седмица, беше открит и върнат на 13-годишната си стопанка Зария Коулман. Животното е намерено след съвместна акция на градската служба за защита на животните и организацията Flatbush Cats.
Новината идва след тежката трагедия от миналата сряда, когато при срутването загинаха осем души, а 18 бяха ранени. Заради инцидента бяха евакуирани и няколко съседни сгради, сред които и тази, в която живее Зария.
Isaac, the cat missing since last week's deadly Flatbush building collapse, was found hiding under a kitchen sink four days later, NY1 and AP reported. Will Zweigart of the nonprofit Flatbush Cats said Isaac answered with a few meows and was coaxed into a carrier after a long standoff. At the Flatbush Vet clinic, Zweigart said the cat was dehydrated but his lungs were in good shape. Allie Taylor of the Mayor's Office of Animal Welfare said Isaac is an emotional support animal for 13-year-old Zariah Coleman's family. Video: Jonathan Fernandes | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 17, 2026
По думите на момичето и майка ѝ работници чули тихо мяукане и открили Айзък в кухненски шкаф под мивката в техния апартамент. След срутването семейството няма право да влиза в жилището. Част от фасадата на сградата била разрушена, като на мястото на стената в спалнята на Зария е останал голям отвор.
Beloved Cat Isaac, Missing Since Brooklyn Building Collapse, Is Reunited with Young Owner After 4 Day Search: ‘We Got Him’ https://t.co/qU3wnpv8pn— People Pets (@PEOPLEPets) November 16, 2026
Котаракът прекарал четири дни без храна и вода. След откриването му бил отведен във ветеринарна клиника за преглед.
„В сърцето си знаех, че ще го намерят“, сподели Зария пред в. „Ню Йорк Таймс“. Няколко дни по-рано тя разказа през сълзи, че се надява котаракът да бъде открит и предположи, че се крие от страх.
Щастливата развръзка беше отбелязана и от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. В публикация в социалните мрежи той благодари на градските служби и на организацията Flatbush Cats за помощта при спасяването на животното.
Редактор: Дарина Методиева