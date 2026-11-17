Вашингтон даде зелена светлина за продажбата на две дъщерни компании на сръбската петролна група НИС, които оперират в България и Румъния. Сделките обаче ще бъдат осъществени при специален режим, който не позволява на компанията да получи свободен достъп до приходите от тях.

Решението е на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите. Според документа за издаден лиценз българското дружество NIS Petrol EOOD може да бъде продадено на Uni Energy OOD, а румънското NIS Petrol SRL - на Argenta S.R.L.

Основното условие е цялата сума от продажбите да постъпи в специална лихвоносна сметка в американска банка, до която достъпът ще бъде ограничен. Средствата няма да могат да бъдат насочвани към санкционирани лица или към банкови сметки в Русия без изрично одобрение от американските власти.

Издаденият лиценз не означава отпадане на санкциите срещу НИС. Той позволява единствено посочените две сделки и не предоставя на сръбската компания право да извършва други операции извън действащите ограничения. Разрешението е със срок до 31 май 2027 г., като Вашингтон може да промени условията или да го отмени преди изтичането му.