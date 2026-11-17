Започва ново дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица насрочи разпоредително заседание за 11декември. Делото е по обвинение, че съзнателно е направил опит да сключи неизгодна сделка, докато е бил областен управител на област Варна.

Материалите от Софийската градска прокуратура са 8 тома, като в обвинителния акт са посочени за призоваване 13 свидетели.

Докато е бил областен управител, Коцев е сключил договор за пряко възлагане на правни услуги, подписан на 1 април 2022 г. между Областна администрация - Варна и адвокатско дружество. С допълнително споразумение от 2 август 2022 г. окончателната стойност на услугите по договора е определена на 23 256 лв. с ДДС.

От обвинението посочват, че деянието е довършено, но не са настъпили предвидените от закона и исканите от деца общественоопасни последици поради независещи от него причини – бил е освободен от длъжността областен управител. Поради тази причина едната от издадените две фактури, за остатъка от договора на стойност 11 448 лева, останала неплатена.

Според прокуратурата сделката е била неизгодна, тъй като през посочения период в областната администрация са работили юристи. Те са имали право да представляват институцията по съдебни дела и е липсвала необходимост от сключването на договора.