Близо 100 нарушения са установени при мащабна акция в търговски обекти и складове в София. От продажба са спрени 77 вида стоки, сред които детски играчки, електроуреди и лични предпазни средства, за които са установени несъответствия с изискванията за безопасност. Това съобщиха от МВР.

Проверките са извършени между 4 и 10 ноември в близо 30 големи търговски обекта от типа „китайски мол“, както и в магазини и складове на стоков базар „Илиянци“. Операцията е координирана от ГДБОП с участието на Икономическа полиция, НАП, Комисията за защита на потребителите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Снимка: МВР

Общо 94 нарушения са констатирали проверяващите. Най-много - 50, са свързани с неспазване на техническите изисквания към продуктите. Комисията за защита на потребителите е открила още 32 нарушения, включително липсващи инструкции за употреба, неправилно обозначени намаления и стоки без ясно посочени цени или валута.

Снимка: МВР

Данъчните инспектори са установили 12 нарушения, сред които несъответствия в касовите наличности и пропуски при издаването на фискални бонове. Съставени са над 50 акта, а със заповеди на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор временно е забранено разпространението на 77 вида продукти, определени като несъответстващи и потенциално опасни.

В хода на операцията служителите на ГДБОП са открили и два големи склада на базар „Илиянци“, в които се съхранявали значителни количества стоки, внесени от Китай. По искане на междуведомствения координационен център НАП ще извърши пълна инвентаризация на складовите наличности и ще започне данъчни ревизии на две дружества, определени като рискови.

Снимка: МВР