19-годишен младеж е обвинен, че е заплашил жена с убийство и я нападнал с кухненски нож в столичния квартал „Надежда“. Случаят е от 16 ноември и се разиграл в апартамент, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства младежът взел кухненски нож, приближил се до жената и го опрял във врата ѝ, като заявил, че ще я убие. След това я ударил с дръжката на ножа по китката и лявото бедро, а под брадичката я порязал.

Обвиняемият е осъждан. Той е задържан за срок до 72 часа заради опасност да извърши друго престъпление. Днес прокуратурата е внесла в съда искане младежът да остане за постоянно в ареста. Разследването по случая продължава.