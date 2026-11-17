Финансирането на Украйна беше прехвърлено трайно на Европа. Европейският съюз вече осигури 90 млрд. евро, но Киев се нуждае от още 70 млрд., за да удържи фронта. Искането за нов заем идва на фона на преговорите за новата бюджетна рамка на общността и протести в Стара Европа срещу поскъпването на живота. Унгария, Словакия, Чехия и България отказват да дотират с още заеми войната, на което Германия отговаря, че ще блокира парите за земеделие и конвергенция.

„Грешка ли е да не подпомагаме финансово Украйна?” – темата в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS коментираха политологът Цветанка Андреева и Александър Сиди от ВМРО.

Цветанка Андреева: Солидарността е въпрос и на морал, и на национална сигурност

Според политолога Цветанка Андреева Украйна е в изключително тежко положение и пред прага на сурова зима, след като Русия удря енергийната ѝ инфраструктура. Тя разказа от лични впечатления при посещението си в Киев, че на улиците трудно се среща мъж и хората крият децата си в метрото.

„Чувството за солидарност тук е наистина въпрос на морал и хуманност – нещо, което е вплетено в европейската идея, идеята за демокрация и свобода. Не става въпрос за „помпане на една война”, а да дадеш средства на жертвата да може да се защити”, подчерта Андреева.

По думите ѝ освен моралния аргумент има и рационални икономически ползи за страната ни – през бюджета на ЕС и бъдещото участие във възстановяването на Украйна. Най-важният фактор обаче е националната сигурност. „Ако не сме солидарни с партньорите си от ЕС, ние се оголваме и изолираме от общата група и политика. Да не участваме в подкрепата на Украйна е слаба външна политика и безотговорна от гледна точка на националния интерес и националната сигурност”, категорична беше тя.

Александър Сиди: Плащаме безумни сметки, а Европа я няма на масата на преговорите

От своя страна Александър Сиди от ВМРО заяви, че е съгласен с емоционалната страна на конфликта и няма съмнение кой е агресорът и кой е жертвата, но постави въпроса за цената.

„Защо ние трябва да плащаме за тая война? Защо българите, германците или който и да било друг да плащат?”, попита той. Сиди даде пример с изстреляните от Йемен балистични ракети срещу Саудитска Арабия и ударите на САЩ срещу ядрената програма на Иран, като иронично попита защо Европа не събира пари за тези конфликти.

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