Полското правителство предприема мерки срещу поскъпването на енергията, като запазва без промяна цената на природния газ за битовите потребители. Решението беше обявено от премиера Доналд Туск на фона на сътресенията на енергийните пазари, предизвикани от напрежението около Ормузкия проток.

Домакинствата ще продължат да плащат по 197,29 злоти (около 49,36 долара) за мегаватчас - колкото е и действащата в момента тарифа. Целта е международното поскъпване на суровината да не се отрази пряко върху семейните бюджети.

За да покрие разходите по мярката, кабинетът предвижда да въведе допълнително облагане на извънредните печалби на компаниите, които внасят природен газ. Подготовката на механизма започна по-рано този месец, след като пазарните цени достигнаха най-високите си стойности от повече от година. Туск определи подобно поскъпване като непосилно за полските семейства и подчерта, че държавата трябва да предотврати прехвърлянето на тежестта върху потребителите. Правителството разглежда и възможности за ограничаване на увеличението на сметките за електроенергия. Амбицията на властите е домакинствата да преминат през зимните месеци без рязък скок на разходите за енергия.