Съдебен експерт заяви, че според него смъртта на осъдения за сексуални престъпления финансов магнат Джефри Епстийн в затвора е резултат от убийство, а не от самоубийство, пише "Би Би Си".

В интервю за предаването Newsnight на BBC професор Майкъл Фрийман каза, че след като е прегледал досието на съдебния лекар в Ню Йорк, смята, че Епстийн е бил удушен, най-вероятно в гръб.

През 2019 г. съдебният лекар, извършил аутопсията, заключи, че нараняванията на Епстийн са съвместими със самоубийство и че няма доказателства за защитни рани, каквито се очаква да има, ако смъртта е била резултат от убийство.

Епстийн беше открит мъртъв в затвора на 10 август 2019 г. в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Д-р Барбара Сампсън, която по това време беше главен съдебен лекар и извърши аутопсията на Епстийн, определи смъртта му като самоубийство. Преди това тя заяви: „Категорично заставам зад заключението ни относно причината и начина на смъртта на г-н Епстийн“.

Фрийман е бил експерт по установяване на причините за смъртта към главни прокурори в САЩ по случаи на починали хора в полицейски арести, включително този на Джордж Флойд в Минесота. Той публикува своето изследване и досиетата на съдебния лекар в Ню Йорк, след като представи заключенията си в Лондон в понеделник вечерта. Фрийман, който не е виждал тялото, основава заключенията си на документи и снимки от доклада на съдебния лекар, предоставени му от брата на Епстийн – Марк Епстийн. Той винаги е поддържал тезата, че брат му е бил убит. Фрийман заяви, че анализът му е независим и че не е получил заплащане от Марк Епстийн. Изследването му не е преминало през рецензиране от независими специалисти.

Пред "Би Би Си" той каза, че според него има признаци, които сочат нападение срещу Епстийн. Сред тях са дълбок кръвоизлив в лявото му рамо и наранявания, които изглеждат съвместими с удари в лицето. Фрийман смята, че доказателствата най-добре съответстват на удушаване с примка, след което вероятно същата примка е била използвана, за да бъде окачено тялото на леглото на два етажа. По думите му над следата от примката по шията на Епстийн изглеждало, че има следи от нокти. Това „би било съвместимо с удушаване, особено в гръб, и с опит на жертвата да отстрани примката от шията си“.

Той заяви: „Нараняванията и начинът, по който е открито тялото, не съвпадат. Тогава остава само едно обяснение – че смъртта е настъпила в резултат на убийство“.

Съдебният лекар, извършил аутопсията по онова време, е заявил пред Службата на генералния инспектор към Министерството на правосъдието на САЩ, че нараняванията на Епстийн са по-характерни и показателни за самоубийство чрез обесване, отколкото за убийство чрез удушаване. Той е добавил, че няма доказателства за защитни рани, каквито се наблюдават при жертвите на удушаване.

Епстийн е очаквал съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, когато е бил открит мъртъв в килията си.