Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. 26-годишният граничен полицай, който е обвиняем по случая, е дисциплинарно отстранен и задържан за срок до 72 часа. Дрегерът след произшествието отчел 1,63 промила алкохол в издишания въздух. Свидетели на трагедията разказват, че момичето не е имало шанс да оцелее, защото колата го е връхлетяла с твърде висока скорост - много над допустимата за злополучния участък.

Трагедията се разиграва в ранните часове на 15 ноември, докато дванадесетокласничката върви по улицата към вкъщи. Тя, заедно с приятели, по-рано била в заведение в града. Там бил и граничният полицай, който дори качва видео, в което се вижда как той се забавлява.

Приятели на загиналата, пожелали анонимност, застанаха пред камерата на NOVA, за да разкажат какво се е случило във фаталната нощ. Те се притесняват, че може да няма последствия за шофьора, причинил катастрофата, и всичко да бъде потулено.

Младежите били заедно в заведение в Драгоман, което около 4 часа сутринта изгасило светлините и ги помолило да си тръгнат. По-голямата част от компанията излязла на улицата и младежите се насочили към домовете си.

По думите на свидетелите тротоарът бил зает от хора и имало оградни съоръжения, затова част от младежите продължили по пътното платно, докато намерят възможност отново да се качат на тротоара. „Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: „Хора, нека да се приберем по-навътре към тротоара“, разказва момиче, присъствало на мястото.

В този момент загиналата разговаряла със своя приятелка и мислела да си вземе нещо за хапване. „Нямах време дори да се протегна към нея. Просто нямаше как да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние“, споделя свидетелката.

Според младежите автомобилът се движел с изключително висока скорост. Те предполагат, че тя е била над 80 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. След удара част от присъстващите се затичали към ударената млада жена, за да проверят състоянието ѝ, а други се насочили към автомобила. По думите на свидетелите шофьорът бил изваден от колата и "пребит". „Той слезе от колата и започна да повтаря: „Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!“, разказва приятелка на загиналата. Според свидетелите шофьорът не се поинтересувал от състоянието на момичето.

Младежите коментират и появилите се версии за евентуални взаимоотношения между жертвата и граничния полицай. Те категорично отричат подобна информация. „Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше“, заявиха приятелите.

В понеделник вечерта близки, приятели и жители на Драгоман се събраха на бдение в памет на загиналото момиче и настояха за справедлив процес и тежко наказание.

„Надяваме се, защото Милена беше много добро дете и вместо да има бал, сега я няма. За една майка вече няма да има живот. Щом човек е пиян зад волана, трябва доживотна присъда”, сподели Марийка.

„Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, за това сме се събрали тук - да дадем отзвук на случилото се”, обясни Цветослав Димитров.

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