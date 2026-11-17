Москва беше подложена на масирана атака с дронове. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи за свалени безпилотни летателни апарати. По изчисления въз основа на данни, предоставени от градоначалника, от 20:00 ч. местно време в понеделник до сутрешните часове във вторник са били неутрализирани 250 дрона.

Три от четирите летища, които обслужват Москва - Внуково, Домодедово и Жуковски, са затворени за полети, съобщиха от Федералната агенция за въздушен транспорт в приложението Макс.

В нощта на неделя срещу понеделник Украйна е извършила най-голямата си атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо 4 години и 9 месеца. По данни на руското военно министерство противовъздушната отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона. Предишният рекорд от 1254 унищожени апарата беше поставен на 29 октомври.