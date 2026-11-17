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Спортни новини (16.11.2026 - късна)
Нова онлайн платформа ще показва как се пълни и харчи държавният бюджет. Системата „СИГМА - Бюджет на светло“ ще бъде представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
Чрез нея гражданите ще могат да проследяват произхода на публичните средства, тяхното изпълнение и параметрите в проектобюджета за 2027 година. Освен достъп до официалните данни на финансовото министерство, ще бъдат представени и средствата, предвидени за бизнес, изкуствен интелект и дигитална държава през следващата година.
Редактор: Ралица Атанасова