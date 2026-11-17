Снимка: БГНЕС, архив
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Спортни новини (16.11.2026 - късна)
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще награди полицейските служители, участвали в спасителната операция след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.
Служителите на реда бяха сред първите на мястото на инцидента. Заради затруднения достъп на линейките полицаите пренасяха ранените на ръце с носилки, за да им бъде оказана навременна медицинска помощ.
Със заповед на вътрешния министър те ще получат отличия за проявен висок професионализъм, бърза реакция и самоотверженост при изпълнение на служебния си дълг.
Редактор: Ина Григорова