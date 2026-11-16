В България е върната културно-историческа ценност, изчезнала от Бачковската света обител през 1999 г., съобщават от Апелативната прокуратура в Пловдив. Става въпрос за мощехранителницата от XVII век. Предаването на българските власти е станало на 11 ноември в Талин, Естония.

Снимка: Апелативна прокуратура – Пловдив

През месец май 2026 г. е била засечена интернет обява в уебсайта на естонски аукционен магазин за продажбата на мощехранителница. Установено е било, че нейните идентификационни белези отговаряли на отнетата реликва от Бачковския манастир. Тя имала сребърен осмоъгълен енколпион (реликварий), изработена по техниката на обкова, позлатена декорация, християнски и флорални изображения, както и надпис, указващ принадлежността ѝ към обителта. Историческите източници сочат, че ценността е била изработена през 1645 г. със средства на проигумен йеромонах Матей, като от създаването си до момента на кражбата се е съхранявала неотлъчно в манастира.

Снимка: Апелативна прокуратура – Пловдив

Окръжната прокуратура в Пловдив е изготвила Европейска заповед за разследване /ЕЗР/ до естонските власти за спиране на търга, изземване на реликвата и връщането ѝ в България, като естонските власти са оказали пълно съдействия.

Към момента по досъдебното производство се извършват действия по разследването. Няма привлечени към наказателна отговорност лица.