Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че представители на Украйна, САЩ и Европа са провели първите си съвместни разговори за бъдещите преговори с Русия, насочени към прекратяване на руската инвазия в Украйна, предаде БГНЕС.

Зеленски уточни, че американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са участвали в онлайн срещата.

Украйна порази ключов мост, свързващ Русия с Крим

„За първи път Европа беше представена пълноценно в тази дискусия именно от хората, които ще я представляват в преговорите с руснаците“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски също така заяви, че Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея, и призова европейските съюзници да предоставят допълнителни оръжия, за да може Киев да отговори на заплахата „при равни условия“.

„За съжаление, Русия получава все повече балистични ракети от Северна Корея. Говорим за десетки ракети месечно“, заяви Зеленски.

Украинският държавен глава подчерта, че „Европа разполага с ракети, които могат да нанасят наистина ефективни удари“, и призова съюзниците да помогнат за „противодействието на руския глобален бандитизъм“.