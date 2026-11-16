Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на мъжа, обвинен за убийството на кучето Кнопа. На 1 ноември, пред блок в столичния квартал „Кръстова вада“, 9-годишното куче беше изритано смъртоносно пред очите на стопанина си.

Оказа се, че срещу 43-годишния обвиняем вече са подавани няколко сигнала в полицията за прояви на агресия към други животни и техните собственици през последните месеци. Последва силно обществено възмущение и серия от граждански протести в защита на животните.