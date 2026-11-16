Все повече българи изпитват затруднения да покриват основните си нужди, а част от хората, които работят, на практика попадат в категорията на работещите бедни. Темата коментира Адриан Кирилов от мозъчния тръст „Перспектива“ в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му бедността се определя от невъзможността човек да си позволи основни материални потребности, като официалната линия на бедност в България е около 443 евро. „В момента не можем да кажем, че имаме средна класа в България. Ако имахме, тя щеше да бъде разделена на ниска и висока средна класа. Докато в момента така наречената ниска средна класа по-скоро преминава по-надолу“, обясни Кирилов.

Сред най-уязвимите групи са пенсионерите и младите хора, които учат, но не работят и не получават финансова подкрепа от родителите си. Експертът посочи, че минималната пенсия остава под линията на бедност, като разликата е около 70 евро. „Това е доста унизително. И ние сме всъщност на едно от първите места в Европейския съюз по пестене от основни нужди, по невъзможност на задоволяването им“, коментира той. Според Кирилов причините са комплексни – поскъпването на енергията, горивата и храните, високият дял на разходите за храна в семейните бюджети, както и липсата на достатъчно икономически буфери.

Тенденцията към обедняване може да се задълбочи, тъй като доходите не нарастват със скоростта на инфлацията. Кирилов предупреди и за риск от увеличаване на задлъжнялостта на домакинствата заради растящите разходи и необходимостта от теглене на кредити. „Една пета от българите не могат да си покриват някои от таксите, например за телефон или пък за нещо друго... И взимаме кредити“, коментира той. По думите му, ако хората продължат да ограничават потреблението си на основни продукти, последствията могат да бъдат дългосрочни - влошаване на здравословното състояние, лични фалити и забавяне на икономическия растеж. „Потреблението представлява 78% от нашата икономика. И когато ние пестим от потреблението на основни продукти, няма как да очакваме растеж на икономиката“, подчерта експертът.

Като възможни решения Кирилов посочи структурни реформи, подкрепа за българското производство, реиндустриализация и насърчаване на износа.

Целия разговор вижте във видеото.