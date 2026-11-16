Хиляди клиенти на някои от най-големите американски банки съобщиха за проблеми с онлайн банкирането в понеделник. Засегнати са услугите на Chase, Bank of America и Wells Fargo, както и платформата за парични преводи Zelle и други финансови институции, съобщава Forbes.

Най-много сигнали са регистрирани за Chase. По данни на платформата DownDetector към 14:00 ч. източноамериканско време (21:00 българско) над 5000 потребители са съобщили за затруднения с мобилното банкиране.

От обслужването на клиенти на Chase са потвърдили, че работят по отстраняването на проблем с онлайн банкирането. От банката обаче не са уточнили каква е причината за прекъсването и кога услугите ще бъдат възстановени.

Около 1500 клиенти на Bank of America също са подали сигнали за проблеми. Стотици потребители са съобщили за затруднения при използването на Wells Fargo, US Bank, JPMorgan и платежната услуга Zelle.

Към момента няма официална информация какво е причинило прекъсванията. Не е посочен и срок за пълното възстановяване на засегнатите услуги.