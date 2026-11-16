Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би подкрепил завръщането на Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор на Nvidia. Американският държавен глава намекна, че бившият ръководител на компанията си е взел важен урок.

Тръмп коментира темата пред журналисти по време на отпътуването си към Китай, където ще американския държавен глава ще се срещне с Владимир Путин и Си Дзинпин.

Изказването идва само няколко дни след като Хуанг напусна ръководния пост в една от най-големите компании за производство на полупроводници в света. Решението му последва разследване и публикации за личните му отношения с жена, за която американските власти подозират, че е свързана с китайското разузнаване.

Мисля, че завръщането на Дженсън - много хора настояват пред Дженсън - те смятат, че Дженсън трябва да се върне. Това със сигурност не е лоша идея Доналд Тръмп

Тръмп коментира и възможността Тим Кук, бившият главен изпълнителен директор на Apple, да застане начело на Nvidia. Американският президент разкри, че по-рано сам е предложил името му за позицията.

На 12 ноември Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Кук е подходящият човек да наследи Хуанг. Тогава той определи двамата като легендарни ръководители и заяви, че една легенда може да замени друга.

Кук напусна поста главен изпълнителен директор на Apple през септември 2026 г. след 15 години начело на компанията. Той продължава да бъде председател на нейния съвет на директорите.

Междувременно Nvidia назначи финансовия си директор Колeт Крес за временен изпълнителен директор, докато бордът търси постоянен наследник на Хуанг. Той беше начело на компанията в продължение на повече от три десетилетия и изигра централна роля в превръщането ѝ в един от водещите производители на чипове за изкуствен интелект.