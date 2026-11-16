Министърът на външните работи Велислава Петрова участва днес в редовното заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз в Брюксел. Пред журналисти преди началото на заседанието министър Петрова посочи, че в дневния ред са включени теми от особено значение за България. Наред със заседанието на Съвета предстоят и срещи, посветени на свързаността с Централна Азия и сигурността в Черно море.

В рамките на срещите за свързаността министърът ще има възможност да разговаря с представители на държавите от Централна Азия, Армения, Азербайджан и Турция. „Свързаността с този регион е основен приоритет за България. Ще обсъдим как да изградим общ подход, който да укрепи връзките ни и да даде възможност на Европа да диверсифицира енергийните доставки, да разшири търговията и да развива икономическите си отношения“, посочи тя.

Друг акцент ще бъде сигурността в Черно море и създаването на Черноморския хъб за сигурност. Министър Петрова отбеляза, че Европейската комисия е обявила 50 млн. евро финансиране за България и Румъния. Тя ще обсъди с новия си румънски колега и с представители на Европейската комисия как ще бъдат използвани и разпределени средствата, както и сроковете за въвеждане на хъба в действие.

В дневния ред на Съвета „Външни работи“ са войната в Украйна и отношенията на ЕС със Сирия. Министър Петрова подчерта значението на по-тясното сътрудничество между ЕС и Сирия, включително за свързаността между Персийския залив и Европа, тъй като част от маршрутите в тази посока преминават през сирийска територия.

Сред разглежданите теми в рамките на заседанието е също съгласуваният пакет от санкции срещу Русия. По думите ѝ той е насочен към два основни аспекта - хибридните заплахи срещу европейските държави и дейностите, свързани с нападения срещу цивилна инфраструктура в Украйна.

В отговор на въпрос за изключването на две руски банки от пакета министър Петрова обясни, че те са с българска мажоритарна собственост и не оперират със средства на лица, включени в санкционни списъци. Тя посочи, че начинът, по който банките са структурирани в Русия, не позволява на собствениците им да изтеглят инвестициите си.

По думите ѝ санкционирането им би довело до загуба на тези активи от българските компании и преминаването им във владение на руската държава - резултат, който би бил контрапродуктивен, тъй като Русия би получила актив вместо да понесе ограничения. Министърът отбеляза, че българските аргументи, както и френските по отношение на друго дружество, са били приети още на ранен етап от съгласуването и двете банки са отпаднали от проекта.

В Брюксел министър Велислава Петрова ще проведе двустранни срещи с министрите на външните работи на Франция, Румъния и Унгария - Жан-Ноел Баро, Дан Некулаеску и Анита Орбан, както и със словашкия държавен секретар по външните работи Марек Ешток.