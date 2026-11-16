Две операции във връзка с открити в Черно море безпилотни летателни апарати ще бъдат извършени днес, съобщи министърът на националната отбрана на Румъния Щефан-Раду Опря на официалния си профил във Facebook.

Единият дрон е забелязан в района на Сфънту Георге, а вторият - на 45 морски мили източно от Мангалия. И в двата случая ще бъдат изпратени екипи от водолази, специализирани в обезвреждането на взривни устройства. Дроновете са засечени от патрулния самолет „Atlantique 2“ (ATL-2) на Френските военноморски сили, дислоциран в Румъния, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

„Днес румънските военноморски сили провеждат две операции във връзка с дронове, за които е съобщено, че се носят по повърхността на Черно море: екип от военни водолази, специализирани в обезвреждането на взривни боеприпаси, се отправя на борда на миночистач на румънските военноморски сили към дрон, забелязан в района на Сфънту Георге“, уточнява министърът.

Той информира още, че втори екип от водолази, специализирани в обезвреждането на взривни устройства, извършва оценка на компоненти от дронове, намиращи се на около 45 морски мили източно от Мангалия. Операцията се провежда от патрулен катер на Румънската брегова охрана.

Действията идват на фона на засилено напрежение и скорошни удари с дронове срещу търговски кораби в Черно море в и близо до румънските териториални води, както и паралелно с преместването на противоминната група MCM Black Sea от Варна към Констанца.

"Военноморската оперативна група за противоминни действия извършва преход от Варна към Констанца, където ще остане до 18 ноември. Това е част от съвместните усилия на Румъния, България и Турция за поддържане на безопасността на корабоплаването. В 13-ата активация на групата участва румънският минен ловец M 271 „Капитан Константин Думитреску", заедно с кораби от военноморските сили на България и Турция. Мисиите на групата включват търсене, идентифициране и неутрализиране на опасности за корабоплаването, като по този начин се допринася пряко за морската сигурност на Румъния в Черноморския регион", посочва още Щефан-Раду Опря.