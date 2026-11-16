Северозападна България заема първото място сред регионите в Европейския съюз по смъртност при пътнотранспортни произшествия, със 148 загинали на милион жители през 2024 година. Това показват данните на „Евростат“, които очертават сериозно отклонение от общоевропейската статистика.

През 2024 г. на територията на ЕС са регистрирани 20 210 смъртни случая при пътни произшествия, или средно 45 на милион жители. Българският регионален резултат показва колко неравномерно е разпределен този риск и колко значими могат да бъдат различията между отделните части на европейските държави.

Северозападна България - първа по смъртност в Европа

Със 148 смъртни случая на милион жители Северозападният регион на България отчита най-високия показател сред всички региони на ЕС от ниво NUTS 2, за които има налични данни. Стойността е над три пъти по-висока от средната за Съюза и значително над резултатите на останалите региони в европейската класация.

На второ място е португалският регион Алентежу със 137 загинали на милион жители. Следват френските отвъдморски територии Гваделупа със 131 и Гвиана със 114, островният регион Корсика със 113 и румънският Югозападен Олтения със 111.

Така в групата на най-тежко засегнатите европейски региони се открояват предимно периферни, селски и териториално отдалечени райони. Общият им профил насочва вниманието към значението на транспортната инфраструктура, достъпността на спешната медицинска помощ и характеристиките на пътната мрежа.

България - дълбока регионална асиметрия

Докато Северозападният регион достига 148 загинали на милион жители, Югозападният, включващ столицата, отчита 40. Разликата е 108 смъртни случая на милион души, или близо 3,7 пъти по-висока стойност.

„Евростат“ отчита, че България, Франция и Португалия са сред държавите с най-големи вътрешни регионални различия по този показател. Във Франция разликата между Гваделупа и Ил дьо Франс е 110 загинали на милион жители, а в Португалия между Алентежу и столичния регион Голям Лисабон – 109.

Това сочи, че националните средни стойности невинаги представят адекватно териториалното разпределение на риска. В българския случай разликата между столичния регион и Северозапада е сред най-значителните в европейски мащаб.

От 244-те региона NUTS 2 с налични данни 129 са над средното за ЕС равнище, 113 са под него, а два съвпадат с общоевропейската стойност. Европейската политика за пътна безопасност си поставя за цел намаляване наполовина на смъртните случаи до 2030 г. и доближаване до нулева смъртност до 2050 г. Според оценката на Европейската комисия напредъкът е недостатъчен за постигането на тези цели.