Снимка: iStock
-
Правителството ще разгледа утре проекта на бюджет за 2027 г.
-
ГЕРБ с реакции след промяната на перспективата пред кредитния рейтинг на България от S&P
-
Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ преразгледа кредитния рейтинг на България
-
Мед има, но реализация на пазара - не: Защо са недоволни производителите
-
Как ще се разпределя енергийната помощ за бизнеса и домакинствата
-
„РеВизия”: Колко ще бъдат 100 000 евро след 10 години
Рисковете пред българската икономика са като резултат от определени решения се увеличават, т.е. възможно е да бъде намален кредитният рейтинг на държавата. Това каза бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на „Здравей, България”.
На фона на процедурата по свърхдефицит е логично да има промяна на перспективата за кредитния рейтинг, смята икономическият анализатор Петър Мишев. Ако не успеем да решим дългосрочно проблема с дефицита, може да се отиде и към негативна посока, каза още той.
Както стана ясно и от доклада на Сметната палата това са резултатите, които да били „замитани” още от пандемията от COVID-19 у нас от другите правителства – т.е. това е общата сметка, която трябва да платим, каза финансовият икономист от ЕКИП Николай Филибев. По думите му не е толкова катастрофална, че перспективата се намалява, тъй като започва процедура по възстановяване на финансите.
Мишев каза, че в бюджета и в средносрочната прогноза се забелязват стъпки в промяна на негативната посока.
Дацов коментира, че страната ни има едни от най-благоприятните икономически условия и затова могат да бъдат взети определени решения в бюджета, които да бъдат свързани с най-малко щети. По думите му тази година е била пропусната, а догодина ще платим цената. Експертът допълни, че всеки български политик ще се съобразява с процедурата по свръхдефицит.
Филибев каза, че много правителства не правят достатъчно, за да върнат процеса на спад на инвестициите.
Дацов посочи, че аграрният сектор у нас произвежда около 3% от БВП, а заетите са около 12%. По думите му има структурен проблем в сектора.
Мишев не смята, че цените ще паднат, но има промяна в цените на доставките.
Филибев каза, че е малко вероятно големите вериги да напуснат пазара у нас.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова