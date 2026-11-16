Рисковете пред българската икономика са като резултат от определени решения се увеличават, т.е. възможно е да бъде намален кредитният рейтинг на държавата. Това каза бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на „Здравей, България”.

На фона на процедурата по свърхдефицит е логично да има промяна на перспективата за кредитния рейтинг, смята икономическият анализатор Петър Мишев. Ако не успеем да решим дългосрочно проблема с дефицита, може да се отиде и към негативна посока, каза още той.

Както стана ясно и от доклада на Сметната палата това са резултатите, които да били „замитани” още от пандемията от COVID-19 у нас от другите правителства – т.е. това е общата сметка, която трябва да платим, каза финансовият икономист от ЕКИП Николай Филибев. По думите му не е толкова катастрофална, че перспективата се намалява, тъй като започва процедура по възстановяване на финансите.

Мишев каза, че в бюджета и в средносрочната прогноза се забелязват стъпки в промяна на негативната посока.

Дацов коментира, че страната ни има едни от най-благоприятните икономически условия и затова могат да бъдат взети определени решения в бюджета, които да бъдат свързани с най-малко щети. По думите му тази година е била пропусната, а догодина ще платим цената. Експертът допълни, че всеки български политик ще се съобразява с процедурата по свръхдефицит.

Филибев каза, че много правителства не правят достатъчно, за да върнат процеса на спад на инвестициите.

Дацов посочи, че аграрният сектор у нас произвежда около 3% от БВП, а заетите са около 12%. По думите му има структурен проблем в сектора.

Мишев не смята, че цените ще паднат, но има промяна в цените на доставките.

Филибев каза, че е малко вероятно големите вериги да напуснат пазара у нас.

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