-
Арестуваха бащата на Меган Маркъл за притежание на материали със сексуално насилие над деца
-
Капитанът сваля лентата: Роналдо казва „сбогом“ на националния отбор на Португалия
-
Почина актьорът Патрик Стюарт, изиграл капитан Пикар в „Стар Трек“
-
Живот в цветове: Васил Василев – Зуека от сцената до четката
-
Кристиано Роналдо е временно отстранен от националния отбор на Португалия
-
Симеон Владов за любовта към кактусите и градинарството
Тази седмица в рубриката “Новите известни” е Иво Димовски - българин, който живее в Швейцария и се занимава с инвестиции в имоти в България, Швейцария, Германия и Дубай. Роден е в Бейрут по време на гражданската война там.
Когато е на 19 години започва да работи като анализатор в банка, следват позиции в големи компании, една от които - като директор в най-големият световен бранд за спортни стоки. Там той ръководи екип, с който донасят на бранда печалба от 2,5 милиарда евро.
С нарочения за "най-големия критик на България" в социалните мрежи ни среща Василена Гръбчева.