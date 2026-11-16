Тази седмица в рубриката “Новите известни” е Иво Димовски - българин, който живее в Швейцария и се занимава с инвестиции в имоти в България, Швейцария, Германия и Дубай. Роден е в Бейрут по време на гражданската война там.



Когато е на 19 години започва да работи като анализатор в банка, следват позиции в големи компании, една от които - като директор в най-големият световен бранд за спортни стоки. Там той ръководи екип, с който донасят на бранда печалба от 2,5 милиарда евро.

С нарочения за "най-големия критик на България" в социалните мрежи ни среща Василена Гръбчева.