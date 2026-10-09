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Актьорът отглежда разнообразни сукуленти и експериментира с екзотични растения в градината си
Познаваме Симеон Владов от театъра, телевизията и като гласа на десетки любими филмови герои. Извън сцената обаче актьорът има друга голяма страст - градинарството. Заедно с Гергана Въглярска създават „Цветен лабиринт“, а любовта му към растенията го отвежда и до колекцията от кактуси и сукуленти в Ботаническата градина на Българската академия на науките.
Любовта към кактусите започва от приятелство. Владов се запалва по необичайните растения покрай своя приятел Юрдан Балтов, който работел в Ботаническата градина и също имал собствена колекция.
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„След като се запознах с него и разбрах, че той има колекция, и той ме доведе и тук, където работеше преди доста години, аз се влюбих в кактусите. Не знам как става“, разказва актьорът.
Сред растенията, които го впечатляват, са сукулентите с необичайни форми, както и литопсите, известни като „живи камъчета“. За Владов красотата на кактусите се крие и в контраста между бодлите и нежните им цветове.
„Единственото нещо, от което може да умре един кактус, е ако преполиването“, обяснява той. Растенията могат да издържат дълго без поливане, особено през зимните месеци.
Страстта му към градинарството не се ограничава само до кактусите. В дома си в Ботевград Владов експериментира с различни видове, включително растения, които трудно се свързват с българския климат.
„В моята градина отглеждам и субтропични растения. Имам евкалипт, имам вечнозелен дъб, имам криптомерия. Имах даже и маслини в градината“, споделя той.
Актьорът вярва, че растенията усещат отношението към тях, затова понякога дори им говори. „Растенията усещат доброто отношение, добрата енергия и добрата дума, както всяко живо същество. Така че трябва да се отнасяме много внимателно към тях“, споделя Владов.
Макар в дома му да има различни видове цветя, именно кактусите и сукулентите заемат специално място в колекцията му. Той признава, че близките му понякога се шегуват с увлечението му по бодливите растения. Според него обаче много хора гледат на градинарството предимно практично - предпочитат растения, които дават плодове или могат да бъдат използвани за храна, докато декоративните видове остават занимание най-вече за колекционерите.
Най-важният съвет на актьора към начинаещите градинари е да познават нуждите на всяко растение и да се отнасят към него с внимание и любов.
Симеон Владов споделя вярва и в китайска поговорка, която често цитира и която според него обобщава отношението му към градинарството: „Ако искаш да бъдеш щастлив цял живот, стани градинар!“
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Георги Иванов
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