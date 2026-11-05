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Кристиано Роналдо обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Португалия. 41-годишният футболист съобщи решението си в публикация в социалните мрежи.
„Дойде моментът да предам щафетата на следващото поколение. Това не беше лесно решение“, призна носителят на "Златна топка". И добави, че след международната пауза през ноември ще се раздели с фланелката с номер 7.
Роналдо има 234 мача за националния отбор на Португалия и е отбелязал 146 гола. Той държи световните рекорди за най-много участия и най-много попадения в мачове на национални отбори.
Португалската футболна федерация (FPF) отдаде почит на Кристиано Роналдо след обявеното от него решение да прекрати кариерата си в националния отбор. От централата изразиха признателността си към нападателя, който в продължение на 23 години носи екипа на Португалия. В официалното си послание федерацията те определиха Роналдо като вдъхновяващ лидер, пример за всеотдайност и символ на националния тим.
Повече от изключителен спортист, нашият капитан беше вдъхновяващ лидер, пример за отдаденост и най-яркият символ на духа на националния ни отбор
От федерацията отбелязаха, че влиянието на петкратния носител на „Златната топка“ надхвърля границите на футбола. Според тях той е вдъхновил поколения млади португалци да преследват мечтите си. Ръководството на FPF обяви намерението си да организира специална церемония, на която привържениците и цялата страна да могат да изпратят подобаващо капитана.
„Не можем да позволим това сбогуване да премине без заслужена почит. Нашето твърдо желание е да организираме церемония, достойна за неговата изключителна кариера“, допълват от федерацията. И завършват:
Благодарим ти за всичко, КАПИТАНЕ!
Редактор: Георги Иванов