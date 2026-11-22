Майли се омъжи за партньора си Макс Морандо на церемония в Калифорния. Гости бяха бащата на певицата Били Рей Сайръс и партньорката му Лиз Хърли.

Вестник „Дейли мейл“ съобщи, че церемонията се състояла в курорт в Палм Спрингс, който преди е бил собственост на Франк Синатра. Майли беше облечена с бяла рокля, а гостите спазиха определения дрескод и бяха в черно.

MILEY CYRUS CRYING WHILE GETTING MARRIED OH MY GOD 🥹 https://t.co/gxK4ortjpL — Miley Official (@MileyCyrusBz) November 22, 2026

Преди връзката си с Морандо, Майли излизаше с попзвездата Ник Джонас и певеца Коди Симпсън. Тя беше омъжена за актьора Лиъм Хемсуърт. Сключиха брак през 2018 г., няколко месеца след като загубиха дома си в Малибу в резултат на горски пожар в Калифорния. Разделиха през следващата година, като разводът беше финализиран през януари 2020 г.

Певицата и актриса стана известна с ролята си в сериала „Хана Монтана". Кръстницата на Сайръс е Доли Партън. След края на сериала „Хана Монтана“, Майли Сайръс се отдаде на музикална кариера, като спечели три награди „Грами“ и едно отличие БРИТ. Сред хитовете ѝ са Wrecking Ball, Flowers, Party In The USA.