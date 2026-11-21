Служители на МВР и на затворите в страната организират протест в София на 28 ноември. Демонстрацията ще започне пред сградата на вътрешното министерство, а шествието ще премине покрай Министерството на правосъдието и ще завърши пред Министерството на финансите. Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикатът на служителите в затворите в България.

Решението за протестните действия е взето по време на заседание на синдикалната организация във Велико Търново. В демонстрацията ще участват служители, които в този ден не са на работа и нямат ангажименти по охраната на обществения ред.

Председателят на Управителния съвет на СФСМВР Илия Кузманов обясни пред БГНЕС и БНТ, че замразяването на възнагражденията през 2027 г. е само част от причините за недоволството. По думите му напрежението е резултат от години на влошен социален диалог и пренебрежително отношение на държавата към работещите в системата за сигурност. „Това е по-скоро протест, който нарекохме протест за чест и достойнство - заради ситуацията, в която сме поставени от политиците и ръководителите на държавата“, заяви Кузманов.

Сред основните поводи за недоволството е изключването на сектор „Сигурност“ от обявения единен подход за повишаване на възнагражденията на държавните служители. Според синдикалния лидер решението е особено необяснимо на фона на международната обстановка и нарастващите предизвикателства пред националната сигурност.

Кузманов смята, че евентуално увеличение на заплатите в МВР с 5%, каквото се предвижда за останалите държавни служители, не би имало толкова съществено отражение върху бюджетния дефицит, че да оправдае различното третиране на сектора. „Определяме го като гавра и не приемаме да бъдем сочени като виновни за дефицита в републиканския бюджет“, категоричен беше той.

От синдикалната федерация подчертават, че протестът не е насочен конкретно срещу настоящото ръководство на МВР, а срещу тенденция, която според организацията продължава повече от пет години. Кузманов посочи, че служителите понасят негативите от политически и управленски решения, върху които нямат влияние. По думите му общественото недоволство често се насочва без основание към всички работещи във ведомството – полицаи, пожарникари, административни служители и хора, назначени по трудови правоотношения.

„Не искаме повече да бъдем мразени от гражданите заради политики, които се формират от ръководството на държавата и на Министерството на вътрешните работи“, подчерта той.

Синдикалният лидер припомни, че протестът се организира 18 години след първите демонстративни събирания на полицаи за пушене на цигари и пиене на вода, поставили основите на синдикалната федерация. Според него фактът, че близо две десетилетия по-късно служителите са изправени пред сходни проблеми, показва липсата на достатъчен напредък в социалния диалог.

На 13 ноември, по време на заседание на Съвета за социално партньорство, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че състоянието на публичните финанси не позволява увеличение на възнагражденията в системата през 2027 г.

Тогава той постави акцент върху по-ефективното управление на ресурсите и ограничаването на разходите, които не са пряко свързани със заплащането на служителите. Според министъра подобни мерки биха създали възможности за бъдещо повишаване на доходите и подобряване на материално-техническата база на ведомството.